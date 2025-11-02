Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Engin Çağlar, dün akşam İstanbul Şişli’de geçirdiği trafik kazasında 85 yaşında hayatını kaybetti.

Kaza, Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi'nde saat 20.10 sıralarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Çağlar’a, motosiklet çarptı. Ağır yaralanan sanatçı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çağlar için Şişli Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene eşi Filiz Vural, oğulları Eser ve Çağlan Çağlarile sanat camiasından Nuri Alço, Ediz Hun, Teoman Ayık ve birçok seveni katıldı. Usta sanatçı, kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

“Sinemanın gülen yüzüydü”

Engin Çağlar’ın eşi Filiz Vural, törende yaptığı açıklamada büyük bir üzüntü yaşadıklarını belirterek,

“Sinemanın gülen yüzüydü. Çok yakışıklı bir erkekti, çok iyi bir eşti, çok iyi bir babaydı. Onu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Böyle olmamalıydı ama Allah’ın takdiri. Nurlar içinde yatsın.” dedi.

Oğlu Eser Övet ise babasının Atatürk’ün ölüm ayı olan Kasım’da vefat etmek istediğini sık sık dile getirdiğini belirterek,

“Türkiye’nin, hepimizin başı sağ olsun. Yeşilçam’ın gülen yüzü gitti. En çok istediği şey oldu ama yaşanan kazadan dolayı çok üzgünüz.” ifadelerini kullandı.

“Dünyanın en güzel insanıydı”

Sanatçı Nuri Alço, Engin Çağlar’ı “dünyanın en güzel insanı” olarak tanımladı:

“İki gün önce konuştuk. Gündüz beraberdik, akşam böyle bir kazaya kurban gitti. Elinde poşetiyle kaldırıma birkaç adım kalmışken motosiklet çarptı. Türk sinemasına yıllarını vermiş, herkese yardımcı olan çok güzel bir insandı.”

Oyuncu Ediz Hun da Engin Çağlar’ın sinemaya büyük katkı sağladığını vurguladı:

“Tam bir sinema insanıydı. Sinema değerli bir aktör gördü, onu kaybettik. Motosikletler çok tehlikeli, trafik kurallarına herkesin uyması gerekiyor. Böyle acı olaylar yaşanmasın.” dedi.

Yeşilçam’ın unutulmaz yüzü

Usta sanatçı Engin Çağlar, kariyeri boyunca “Kadın Değil Baş Belası”, “Kınalı Yapıncak”, “Feride”, “Makber” ve “Rüyalar Gerçek Olsa” gibi pek çok Yeşilçam filminde rol alarak Türk sinemasında derin izler bıraktı.