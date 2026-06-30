Türk Armatörler Birliği (TAB), 1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu’nun kabulünün 100. yılı dolayısıyla, Türk denizciliğinin geçmişten bugüne uzanan dönüşümünü anlatan özel bir kısa film hazırladı.

Cumhuriyetin denizlerde ekonomik bağımsızlığının en önemli dönüm noktalarından biri olan Kabotaj Kanunu’nun 100. yılı anısına hazırlanan film, Türk deniz ticaret filosunun bir asırlık gelişimini tarihsel bir perspektifle ele alıyor.

Filmde; 1920’li yılların Haliç’inde yük ve kömür taşıyan mavnalardan başlayan yolculuk, kabotaj sonrasında gelişen yerli deniz taşımacılığı, koster filolarının büyümesi, tanker ve yük gemilerinin yükselişi ile günümüzün modern ticaret filosuna uzanan dönüşüm üzerinden anlatılıyor.

Arşiv görüntüleri ile modern denizcilik unsurlarını bir araya getiren yapım, Türk denizciliğinin yalnızca tarihsel gelişimini değil, aynı zamanda Türkiye’nin uluslararası deniz ticaretindeki artan rolünü ve stratejik gücünü de vurguluyor.

Türk Armatörler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ergenç, Kabotaj Kanunu’nun taşıdığı tarihi öneme ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“1 Temmuz 1926’da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu, yalnızca bir hukuki düzenleme değil; Türkiye’nin denizlerde ekonomik egemenliğini ilan eden tarihi bir dönüm noktasıdır. Bugün Türk denizciliğinin ulaştığı küresel başarı, bir asırlık emeğin, vizyonun ve kararlılığın eseridir.”

Türk Armatörler Birliği’nden yapılana açıklamada, bugün yaklaşık 50 milyon DWT büyüklüğe ulaşan Türk ticaret filosu, dünya denizciliğinde önemli bir konuma sahip olup Türkiye’yi küresel deniz ticaretinin güçlü aktörlerinden biri haline getirdiği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi: “Türk Armatörler Birliği, Kabotaj Kanunu’nun ikinci yüzyılına girerken; sürdürülebilirlik, yenilikçilik ve küresel rekabet odağında Türk denizciliğinin geleceğine katkı sunmaya kararlılıkla devam etmektedir. Güçlü Denizcilik, Güçlü Türkiye.”