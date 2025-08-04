Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2025'e ait enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE), geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,52, bir önceki aya göre ise yüzde 2,06 arttı.

Verilere göre, 2025’in Temmuz ayında TÜFE, Aralık 2024’e kıyasla yüzde 19,08, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 41,13 artış gösterdi. Yıllık bazda en yüksek artış konutta yaşanırken, enflasyonun en önemli kalemleri arasında yer alan gıda grubunda artış sınırlı kaldı.

Yıllık bazda:

Konutta fiyatlar yüzde 62,01 arttı ve genel enflasyona yüzde 9,03 katkı sağladı.

Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda artış yüzde 27,95 olurken, enflasyona etkisi yüzde 6,94 oldu.

Ulaştırma grubunda ise fiyatlar yüzde 26,57 arttı, katkı oranı yüzde 4,35 olarak hesaplandı.

Aylık bazda en yüksek artış yine konutta görüldü. Temmuz ayında:

Konut fiyatları yüzde 5,78 artarak genel enflasyona yüzde 0,95 katkı sağladı.

Ulaştırmadaki artış yüzde 2,89 olurken, katkı oranı yüzde 0,45 olarak ölçüldü.

Gıda ve alkolsüz içeceklerdeki fiyat artışı ise sadece yüzde 0,07 ile sınırlı kaldı; katkısı yüzde 0,02 seviyesinde kaldı.

TÜFE’nin geçen yıllardaki Temmuz verilerine bakıldığında; 2024 Temmuz ayında yıllık enflasyon yüzde 61,78, 2023 Temmuz'unda ise yüzde 47,83 olmuştu. Bu veriler, 2025 Temmuz'unda enflasyonun yavaşlama eğiliminde olduğunu gösteriyor.