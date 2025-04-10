Şubat ayında inşaat maliyeti, malzeme ve işçilik fiyatlarındaki değişikliklerle şekillendi. Malzeme endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,99 oranında artarken, işçilik endeksi ise yüzde 0,02’lik küçük bir azalma gösterdi. Yıllık bazda ise malzeme endeksi yüzde 19,49, işçilik endeksi ise yüzde 32,38 oranında artış kaydetti.

Bina İnşaatı ve Bina Dışı Yapılar İçin Maliyet Artışı

Bina inşaatı maliyetleri, bir önceki aya göre yüzde 1,13 artarken, yıllık bazda ise yüzde 24,44 oranında yükseldi. Bina dışı yapılar için inşaat maliyetleri ise aylık bazda yüzde 1,59, yıllık bazda ise yüzde 22,34 arttı.

İnşaat Sektöründeki Fiyat Artışları Devam Ediyor

TÜİK verilerine göre, inşaat sektörü özellikle malzeme fiyatlarındaki artışlarla karşı karşıya. Artan inşaat maliyetleri, sektörün dinamiklerini etkilerken, inşaat projelerinin finansal planlamasında da önemli değişikliklere yol açabilir. Yatırımcılar ve inşaat firmaları, maliyet artışlarına karşı tedbirli yaklaşmak zorunda kalıyor.

Bu gelişmeler, inşaat sektörünün 2025 yılı itibarıyla karşılaştığı ekonomik zorlukların büyümeye devam edeceğini gösteriyor.