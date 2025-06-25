İsrail- İran arasındaki gerilim devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump'tan tepki çeken bir paylaşım geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformunda, 1980 yapımı politik hiciv parodisi “Bomb Iran” şarkısına ait sözleri paylaştı.

Parodi şarkıda geçen ifadeler arasında, "İran'ı bombala. Haydi bir duruş sergileyelim. İran'ı bombala. Ülkemiz bir hisse kapıldı. Gerçekten zirveye ulaştı öfke, İran'ı bombala" sözlerinin yanı sıra "(İran lideri Ayetullah Ali Hamaney) Ayetullah'a söyleyin, 'Seni tabuta koyacağız!” gibi ifadeler yer alıyor.