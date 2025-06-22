ABD Başkanı Donald Trump, savaş uçaklarının İran'ın Fordow, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerine düzenlediği hava saldırısı sonrası ulusa sesleniş konuşması yaptı. Trump konuşmasında İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu'ya teşekkür etti. Trump ayrıca, İran'a yönelik 'uyarı' niteliğinde bir çağrıda bulunarak, "Ancak barış, barış çabuk gelmezse, diğer hedeflerin peşine hassasiyet, hız ve beceriyle düşeceğiz. Bu hedeflerin çoğu birkaç dakika içinde imha edilebilir." dedi.

'İRAN ARTIK BARIŞ YAPMAK ZORUNDADIR'

Trump düzenlenen hava saldırısına ilişkin konuşarak, "Amacımız, İran'ın nükleer zenginleştirme kapasitesini yok etmek ve dünyanın bir numaralı terör destekçisi devletin oluşturduğu nükleer tehdidi durdurmaktır. Bu gece, dünyaya saldırıların muhteşem bir askeri başarı olduğunu bildirebilirim. İran'ın önemli nükleer zenginleştirme tesisleri tamamen ve tamamen yok edildi. Orta Doğu'nun zorbalığı İran, durduruldular. Dünyanın bir numaralı terör destekçisi devletinin oluşturduğu nükleer tehdit ortadan kaldırıldı. İran artık barış yapmak zorundadır. Aksi takdirde, gelecekteki saldırılar çok daha büyük ve çok daha kolay olacaktır." dedi.

'KASIM SÜLEYMANİ TARAFINDAN ÇOK SAYIDA İNSAN ÖLDÜRÜLDÜ'

3 Ocak 2020'de Irak'ın başkenti Bağdat'ta, ABD hava saldırısı sonucu öldürülen İranlı General Kasım Süleymani'in çok sayıda insan öldürdüğünü söyleyen Trump, "40 yıldır İran, 'Amerika'ya ölüm, İsrail'e ölüm' diyor, halkımızı öldürüyor, yol kenarındaki bombalarla kollarını, bacaklarını koparıyor. Bu onların uzmanlık alanıydı. Yüz binden fazla insanımızı kaybettik ve Orta Doğu ile dünyanın dört bir yanında yüzbinlerce insan onların nefretinin doğrudan sonucu olarak öldü. Özellikle General Kasım Süleymani tarafından çok sayıda insan öldürüldü. Uzun zaman önce bunun olmasına izin vermeyeceğime karar verdim." ifadelerini kullandı.

'NETANYAHU'YA TEŞEKKÜR VE TEBRİKLERİMİ SUNUYORUM'

İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu'ya teşekkür eden Trump,"Başbakan Binyamin Netanyahu'ya teşekkür ve tebriklerimi sunuyorum. Belki de daha önce hiçbir ekip bu kadar birlikte çalışmamıştı. İsrail'e yönelik bu korkunç tehdidi ortadan kaldırmak için uzun bir yol kat ettik. İsrail ordusuna yaptıkları harika iş için teşekkür etmek istiyorum. En önemlisi, bu gece bu muhteşem makineleri uçuran büyük Amerikan vatanseverlerini ve dünyanın uzun yıllardır görmediği bir operasyonda görev alan tüm ABD ordusunu tebrik etmek istiyorum. Umarım artık bu tür hizmetlerine ihtiyaç duymayız." dedi.

'ŞİMDİYE KADARKİ EN ZOR VE BELKİ DE EN ÖLÜMCÜL SALDIRIYDI'

İran'ı açıkça uyaran Trump, "Bu durum böyle devam edemez. Ya barış olacak ya da İran için son sekiz günde tanık olduğumuzdan çok daha büyük bir trajedi olacak. Unutmayın, geriye birçok hedef kaldı. Bu geceki saldırı, şimdiye kadarki en zor ve belki de en ölümcül saldırıydı. Ancak barış, barış çabuk gelmezse, diğer hedeflerin peşine hassasiyet, hız ve beceriyle düşeceğiz. Bu hedeflerin çoğu birkaç dakika içinde imha edilebilir." şeklinde konuştu.

Trump ulusa sesleniş konuşmasını şu sözlerle bitirdi;

Dünyada bu gece yaptığımızı yapabilecek hiçbir ordu yok, yaklaşan bile yok. Az önce gerçekleşenleri yapabilecek bir ordu hiç olmamıştır. Yarın, Savunma Bakanı General Cane ve Pete Hegseth saat 8'de Pentagon'da basın toplantısı düzenleyecek. Herkese teşekkür etmek istiyorum, özellikle de Tanrı'ya. Tanrı'ya, sizi seviyoruz, büyük ordumuzu seviyoruz, onları koru diyorum. Tanrı Orta Doğu'yu korusun. Tanrı İsrail'i korusun ve Tanrı Amerika'yı korusun.