ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer silah üretmediğini açıklayan ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard’ın ifadelerini sert bir dille reddetti. Trump, İran'ın nükleer silaha "çok yakın" olduğunu savunarak Gabbard’ın değerlendirmesine katılmadığını belirtti.

CBS News'in haberine göre, Air Force One uçağında gazetecilere konuşan Trump’a, İran’ın nükleer kapasitesiyle ilgili Gabbard’ın daha önce Kongre’de yaptığı açıklama hatırlatıldı. Trump ise bu soruya, “(Gabbard'ın) Ne söylediğini umursamıyorum. Bence bir tane üretmeye çok yakınlardı.” yanıtını verdi.

Gabbard: “İran, Nükleer Silah Üretmiyor”

Mart ayında ABD Kongresi’nde konuşan Ulusal İstihbarat Direktörü Gabbard, istihbarat birimlerinin İran’ın şu anda nükleer silah üretmediği yönünde görüş birliğinde olduğunu vurgulamıştı. Gabbard ayrıca, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in 2003 yılında nükleer silah programını askıya aldığını ve bu kararın hâlâ geçerli olduğunu dile getirmişti.

Gabbard, “İstihbarat teşkilatımız, İran'ın bu yönde yeniden bir karar alması durumunda gelişmeleri dikkatle izlemeye devam ediyor.” demişti.

CNN: İran Henüz Nükleer Bomba Üretmiyor

Amerikan CNN televizyonu ise konuyla ilgili dört farklı kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD istihbaratının İran’ın şu anda nükleer bomba üretmediği kanaatinde olduğunu yazdı. Aynı kaynaklara göre, İran’ın bir nükleer bomba geliştirmesi ve bunu operasyonel hale getirerek hedefe yerleştirmesi için en az 2 ila 3 yıla ihtiyaç duyduğu tahmin ediliyor.

Nükleer Gerilim Tırmanıyor

Trump’ın açıklamaları, Washington’da İran’ın nükleer faaliyetlerine dair görüş ayrılıklarını bir kez daha gözler önüne serdi. ABD yönetimi içindeki çelişkili değerlendirmeler, İran’a yönelik politika belirlenmesinde belirsizlik yaratırken, Tahran-Washington hattındaki gerilimin de tırmanabileceği yorumlarına neden oldu.