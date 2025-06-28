Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer tesislerine yönelik gerçekleştirilen saldırıyı 1945 yılında Nagazaki ve Hiroşima'ya atılan atom bombalarına benzetti.

ABD güçleri, Pazar günü İran'ın nükleer tesislerini vurmak için yer altı sığınaklarını kadar ulaşabilen "sığınak delici" bombalar ve diğer silahları kullanmıştı.

Trump, NATO zirvesinin düzenlendiği Hollanda'da Çarşamba günü NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile düzenlediği basın toplantısında gerçekleştirilen operasyon hakkında övgü dolu sözler kullandı.

''Anıtsal'' bir hasar verildiğini belirten Trump, ''Bu vuruş savaşı bitirdi. Hiroşima'yı bir örnek olarak kullanmak istemiyorum. Nagazaki'yi bir örnek olarak kullanmak istemiyorum. Ama bu esasen aynı şeydi. Bu, o savaşı bitirdi.'' açıklamasında bulundu.

Trump, sözlerini ''Hiroşima'ya baktığınızda, Nagazaki'ye baktığınızda, bir savaşı bitirdi." dedi ve "Bu, bir savaşı farklı bir şekilde bitirdi.'' diyerek bitirdi.