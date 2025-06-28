Çin Halk Cumhuriyeti hükümeti, 28 Haziran tarihinden itibaren iç hat uçuşlarında Powerbank'lere yasak getiridiğini açıkladı.

Havacılık güvenliğini artırma amacıyla, Çin tüm cihazlarda uyumlu olmayan powerbank'ların taşınmasını yasaklayan yeni bir düzenleme açıkladı. İç hat uçuşları başlangıç 28 Haziran 2025 itibariyle Çin Sivil Havacılık İdaresi (CAAC), Powerbank'lerin iç hat yolculuklarında kullanımına yasak getirdi.

Yeni politika, iç hat uçuşlarına getirilen tüm güç bankalarının aşağıdaki özelliklere sahip olmasını zorunlu kılıyor;

Çin'in standartlarına uygunluğun bir işareti olan 3C sertifikası, Zorunlu Sertifikasyon ve elektronik ürünler için standartlar.

Bu hamle, özellikle standart altı veya arızalı taşınabilir şarj cihazlarının oluşturduğu potansiyel yangın tehlikelerini ortadan kaldırmayı hedefliyor.