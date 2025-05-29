Trump’ın Gümrük Vergileri Mahkemeden Döndü

Dr. Barış Esen’in aktardığına göre, ABD Ticaret Mahkemesi, eski Başkan Donald Trump tarafından alınan gümrük vergisi kararlarını iptal etti. Mahkeme, Trump’ın bu konuda yetkisini aştığını belirterek vergilere ilişkin uygulamaların kalıcı olarak durdurulmasına hükmetti.

Kararın ardından Amerikan borsalarında pozitif hareketlilik gözlemlendi. Yatırımcılar kararı piyasa dostu bir gelişme olarak değerlendirdi.

Elon Musk, Trump Yönetimindeki Görevini Sonlandırdı

Esen’in paylaşımlarında yer alan bir diğer başlık ise Elon Musk’ın resmi görevine son vermesi oldu. Musk, eski Başkan Donald Trump yönetiminde “özel hükümet memuru” statüsünde yürüttüğü danışmanlık görevini tamamladığını duyurdu.

Görevi sona eren Musk, yaptığı açıklamada, kamu kaynaklarında israfı azaltma fırsatı sunduğu için Trump’a teşekkür etti. Musk’ın görev süresi, ABD yasaları gereği yıllık 130 gün ile sınırlıydı.

Güney Kore’den Faiz İndirimi

Dr. Barış Esen’in dikkat çektiği bir diğer gelişme ise Güney Kore Merkez Bankası’nın (BOK) faiz kararı oldu. Banka, politika faizini %2,75’ten %2,5’e düşürdü. Bu oran, Ağustos 2022’den bu yana görülen en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.

Esen, kararın arka planında ülkedeki siyasi belirsizlikler ve Trump döneminde uygulanan tarifelerin Asya piyasalarında oluşturduğu baskının bulunduğuna işaret etti.

Nvidia İlk Çeyrekte Beklentileri Aştı

Son olarak Dr. Barış Esen, teknoloji devi Nvidia’nın ilk çeyrek finansal sonuçlarını da değerlendirdi. Şirketin gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %69 artışla 44,1 milyar dolara ulaştı. Net kâr ise %26 artarak 18,8 milyar dolar olarak açıklandı.

CEO Jensen Huang, Çin pazarının ABD ihracat kısıtlamaları nedeniyle kapalı olduğunu ve bu yasaklar olmasa 2,5 milyar dolarlık ek satış yapılabileceğini söyledi.