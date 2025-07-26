Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump ile olumlu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini belirterek, “ABD Başkanı Trump ile pazar günü İskoçya'da bir araya gelerek transatlantik ticari ilişkileri ve bunları nasıl güçlü tutabileceğimizi ele almayı kararlaştırdık” ifadelerine yer verdi.

ABD Başkanı Trump da İskoçya’ya varışında gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bir anlaşma yapıp yapamayacağımızı göreceğiz. AB ile anlaşma şansımız yüzde 50-50” dedi. Trump, olası bir ticaret anlaşmasının “tüm anlaşmalardan daha büyük bir anlaşma” olabileceğini belirtti.

Görüşme, küresel ekonomi ve transatlantik iş birliği açısından önemli bir dönemeç olarak değerlendiriliyor. Tarafların İskoçya'daki buluşmasında, gümrük tarifeleri, dijital vergilendirme ve sanayi ürünleri gibi başlıkların masaya yatırılması bekleniyor.