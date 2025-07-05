Başkan Donald Trump, İran'ın nükleer programını yeniden başlatma ihtimaline karşı uyarılarda bulunarak, bu durumu "sorun" olarak nitelendirdi. İran'ın nükleer faaliyetlerinin kalıcı olarak sekteye uğradığını düşündüğünü belirten Trump, ancak bu ülkenin programı farklı bir şekilde yeniden başlatabileceğini de ifade etti.

Trump, "İran'ın nükleer silah üretmesine izin vermeyiz" diyerek, bu konuda kararlı bir tutum sergileyeceklerini vurguladı. Ayrıca, İran’ın nükleer programının denetlenmesini ya da uranyum zenginleştirmeyi durdurmayı reddettiğini söyledi. Trump, önümüzdeki hafta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yapacağı görüşmesinde, İran'ın nükleer faaliyetleri konusunun ayrıntılı şekilde değerlendirileceğini açıkladı.