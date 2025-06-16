ABD Başkanı Trump, Kanada'nın Alberta bölgesinde gerçekleştirilen G7 Liderler Zirvesi'nin ilk gününde Kanada Başbakanı Mark Carney ile görüştü, basın mensuplarına gündemi değerlendirdi. Trump, ABD'nin İsrail'i her zaman desteklediğinin altını çizdi, “Uzun süredir İsrail'i güçlü bir şekilde destekliyoruz ve İsrail şu anda çok iyi durumda” diye konuştu.

İran'a nükleer müzakereler için 60 gün süre verdiğini ancak anlaşma yapmaya yanaşmadıklarını savunan Trump, "İran konuşmak istiyor ama bunu daha önce yapmalıydılar. Bu her iki taraf için de acı verici. İran bu savaşı kazanmıyor, çok geç olmadan masaya oturmalılar” dedi.