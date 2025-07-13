Kaza, önceki gün Erdemli-Silifke kara yolunda meydana geldi. İsmi açıklanmayan kadının kullandığı motosiklet, trafik lambalarında bekleyen minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin sürücüsü yola savruldu. Çevredekiler ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücü, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Öte yandan, kaza motosikletin kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücünün etrafı izlerken minibüse arkadan çarptığı görüldü. (DHA)
Kaynak: DHA