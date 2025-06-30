Mersin’de trafiği kapatan 3 araç ve drift atan bir otomobil, polisin çalışmasıyla bulunarak sahiplerine 52 bin 531 TL para cezası uygulandı, bir sürücünün ise ehliyetine el konuldu.

Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, merkez Mezitli ilçesinde yolu usulsüzce trafiğe kapatıp drift yapmak suretiyle trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araçlara yönelik bir çalışma yaptı.

Ekiplerin çalışmasında vatandaşların görüntü çekerek yaptıkları ihbarlardan trafiği kapatan 3 araçla drift atan bir otomobil tespit edildi.

Araç sahiplerine trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmekten, trafik işaret ve levhalarına uymamaktan, drift atmak, ses ve müzik cihazlarını kamunun huzurunu bozacak şekilde araçta bulundurmak suçlarından toplam 52 bin 531 TL idari para cezası kesildi.

Ayrıca, dirft atan sürücünün ehliyetine ise 2 ay süreli el konulduğu belirtildi.