Beyazlı, altyapıya olan önemini şu sözlerle vurguladı: “Trabzonspor’un geleceği, kurtuluşu altyapıdır. Bu yapıyı her geçen gün daha da sağlamlaştırarak yol almalıyız. Hem futbolcu hem de teknik adam yetiştirmek, bu kültürü güçlendirmek gerekiyor. Altyapıdan çıkan oyuncuların A takıma geçişi ve Avrupa başarıları, kulübün hedeflerine ulaşmasını sağlayacak.”

Avrupa Standartlarında Tesisleşme ve Eğitim Sistemi

Trabzonspor, altyapı tesislerini Avrupa standartlarında inşa ettiğini belirten Beyazlı, bununla birlikte altyapı eğitimlerini de sürekli olarak geliştirdiklerini söyledi. Özellikle İngiltere ve İtalya’daki altyapı sistemlerinden örnekler vererek, Trabzonspor’da uyguladıkları programları da detaylandıran Beyazlı, eğitmenler, pedagoglar ve sporcu gelişimi için her detayın düşünüldüğünü ifade etti.

U19 Takımının Avrupa Başarısı

Ali Beyazlı, Trabzonspor U19 takımının UEFA Gençlik Ligi’ndeki başarılarını da övdü. Genç takımın Juventus gibi büyük takımları geride bırakarak Avrupa'da gösterdiği performansı, Türk futbolu için tarihi bir başarı olarak nitelendiren Beyazlı, bu başarıların Trabzonspor’un altyapısındaki sistemin doğruluğunu ortaya koyduğunu söyledi.

Özkan Sümer Akademisi: Altyapı Markası

Beyazlı, Özkan Sümer Akademisi'nin Türkiye’de altyapı denince akıllara gelen ilk marka olduğunu belirterek, bu markayı daha da yukarılara taşıyacaklarını ifade etti. Beyazlı, Trabzonspor’un altyapıdan yetiştirdiği oyuncuların A takıma en iyi şekilde hazırlanarak, Türk futboluna katkı sağlamaya devam edeceğini söyledi.

Trabzonspor Ailesi ve Futbol Kültürü

Trabzonspor taraftarının, futbolun bir yaşam biçimi haline gelmiş olduğunu belirten Beyazlı, maçlara ailece gitmenin Trabzon’un kültürü haline geldiğini vurguladı. Beyazlı, Trabzon’daki maç öncesi ve sonrası ailelerin birbirleriyle vakit geçirdiğini, kulübün bu kültürü her geçen gün güçlendirdiğini ifade etti.

Trabzonspor, altyapıya yaptığı yatırımlar ve genç futbolculara verdiği değerle, gelecekte de Türk futbolunun önemli kulüplerinden biri olmayı hedefliyor.