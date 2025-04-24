Turnuvada yarı finale kalma başarısı gösteren tek Türk takımı olan Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde yarın Avusturya temsilcisi Salzburg ile karşılaşacak

İsviçre'nin Nyon kentindeki Colovray Spor Merkezi’nde TSİ 15.00’te başlayacak karşılaşmayı Belçikalı hakem Jasper Vergoote yönetecek. Vergoote’nin yardımcılıklarını Martijn Tiesters ile Michael Geerolf yapacak. Bordo-mavililer, Avusturya temsilcisini yenmesi halinde, 28 Nisan Pazartesi günü aynı sahada AZ Alkmaar-Barcelona eşleşmesinin galibiyle finalde karşı karşıya gelecek.

TRABZONSPOR NASIL GELDİ ?

Turnuvanın 2'inci eleme turunda Karadağ'ın Buducnost Podgorica takımını deplasmanda 3-1 evinde ise 5-2 mağlup ederek eleyen Trabzonspor 3'üncü eleme turunda Bosna Hersek’in Sarajevo takımıyla deplasmandaki 2-2’lik beraberliğin ardından sahasında aldığı 6-1’lik galibiyetle adını son 32 turuna yazdırdı. Trabzonspor, son 32 turunda Juventus'u 1-0, son 16 turunda Atalanta'yı normal süresi 0-0 biten karşılaşmada penaltı atışları sonucu 5-3 yenmeyi başardı. Bordo-mavililer, çeyrek finalde bir başka İtalyan temsilcisi Inter'i 1-0 yenerek yarı finale kalma başarısı gösterdi.

HEDEF KUPA

25-28 Nisan tarihlerinde İsviçre’de yapılacak müsabakalarda şampiyonluk için mücadele edecek Trabzonspor U19 Takımı'nın büyük kısmı Trabzon kökenli olmak üzere tamamen Türk futbolculardan oluşuyor. Bordo-mavili ekip yarı finale kalma başarısı gösteren tek Türk takımı olarak kupayı da müzesine getirmek istiyor.