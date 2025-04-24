Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) ve Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen deprem sonrası emlak sektöründe yaşanan haksız fiyat artışlarına sert tepki gösterdi. Akçam, deprem sonrası Ankara’da ev fiyatlarının hızla yükselmesinin endişe verici olduğunu belirterek, "Bu durum toplumumuzun dayanışma ruhuna aykırıdır. Fırsatçı ev sahipleri emlak danışmanlarını aramasın" dedi.

İstanbul’da yaşanan deprem sonrası geçmiş olsun dileklerinde bulunan TEDB Başkanı Hakan Akçam, deprem sonrası Ankara’da ev fiyatlarının yükselmesini fırsatçılık olarak nitelendirdi. Akçam, “Ev sahiplerinin toplumsal dayanışma ruhuna uygun hareket etmeleri büyük önem taşıyor. Fırsatçı ev sahipleri emlak danışmanlarını aramasın” çağrısında bulundu.

VATANDAŞLARIMIZIN ZOR DURUMUNDAN FAYDALANMAYA ÇALIŞIYORLAR

Hakan Akçam yaptığı açıklamada, deprem gibi olağanüstü dönemlerde toplumsal dayanışmanın, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Akçam, “Yaşanan felaketin ardından bazı ev sahiplerinin, vatandaşlarımızın zor durumlarından faydalanmaya çalıştığını üzülerek görüyoruz. Özellikle Ankara’da göç beklentisi nedeniyle kira ve satış fiyatlarında yapılan haksız artışlar bizleri derinden üzmüştür” ifadelerini kullandı.

KRİZİ FIRSATA ÇEVİREN KARŞISINDA BİZİ BULACAKTIR

TEDB Başkanı Akçam, Ticaret Bakanlığı'nın deprem sonrası emlak sektöründe oluşabilecek haksızlıkları engellemek adına yürüttüğü çalışmaları desteklediklerini vurgulayarak, “Bakanlığımızın kararlı duruşu, bu süreçte çok değerli bir adım olmuştur. Biz de TEDB ve ATEM olarak haksız fiyat artışlarına karşı mücadelede üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. Deprem sonrası ilan platformlarından toplanan veriler doğrultusunda, satılık ve kiralık taşınmaz fiyatlarında haksız artış yapan tüm ev sahipleri hakkında gerekli idari yaptırımların hızla uygulanacağını açıkça vurguluyorum. Bu, bir uyarıdır: Krizleri fırsata çevirmeye çalışan kim olursa olsun, karşısında yasalarımızı, kurumlarımızı ve vicdan sahibi toplumumuzu bulacaktır” dedi.

FIRSATÇILIĞI BİR KENARA BIRAKIN

Hakan Akçam son olarak ev sahiplerine seslenerek sözlerini sonlandırdı: “İnsanlık adına doğru bir tutum sergileyin, fırsatçılığı bir kenara bırakın. Deprem gibi olağanüstü bir dönemde fırsatçılıkla hareket etmek, toplumsal vicdanın kabul edeceği bir davranış değildir. TEDB ve ATEM olarak, vatandaşlarımızın yanında olmaya ve adaleti sağlamak için Bakanlığımızla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz.”