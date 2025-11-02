Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde son haftalarda istikrarlı bir grafik sergileyen bordo-mavililer, Galatasaray’a rakip olduğu 7. Süper Lig maçında ilk kez puan alarak önemli bir başarıya imza attı. Tekke, sarı-kırmızılılara karşı kalesini ilk kez gole kapatmayı başardı.

Andre Onana’dan Tarihi Performans

Trabzonspor’un Kamerunlu kalecisi Andre Onana, Galatasaray karşısında 5 kritik kurtarış yaparak takımının puan almasında büyük rol oynadı. Süper Lig deplasmanlarında görev aldığı bir maçta ilk kez kalesini gole kapatan Onana, bu performansıyla dikkat çekti.

Mayıs 2012’den Bu Yana Bir İlk

Galatasaray evinde Trabzonspor ile oynadığı bir Süper Lig maçında Mayıs 2012’den bu yana ilk kez 0-0’lık skorla sahadan ayrıldı.

Talihsiz Rekor: Bouchouari

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna giren Benjamin Bouchouari, sadece 7 dakika 44 saniye sahada kaldıktan sonra kırmızı kart görerek, Süper Lig tarihinde sonradan oyuna girip en erken ihraç edilen Trabzonspor oyuncusu oldu.

Yerel Basından Manşetler

Trabzon’daki yerel gazeteler, Trabzonspor’un çıkışını farklı başlıklarla duyurdu:

Günebakış: Alkışlar Trabzonspor’a

Taka: Fırtınayı gördün mü Aslanım

Sonnokta: Fırtına 1 puanla döndü