Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ilçesin daha güzel gözükmesi için özveri ve sabırla çalışan belediye personeli ve aileleriyle düzenlenen kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi. Etkinlikte ilçenin daha iyi bir hal alması için canla başla çalışan tüm personele teşekkürleri sunarak daha çok çalışacağız mesajı verdi. Kahvaltının ardından Başkan Tiryaki, çalışanların dilek ve şikayetlerini dinleyerek sohbet etti.

"Çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum"

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'nin etkinlik sırasında cümleleri şöyle: "Bugün sabah sokak süpürme ve çöp toplamada büyük özveriyle çalışan kıymetli işçilerimizle ve aileleri ile kahvaltı sofrasında buluştuk. İlk günden beri güvenlerini ve güçlerini hep yanımda hissettiğim kıymetli çalışma arkadaşlarımızın hepsine en içten teşekkürlerimi iletirim." ifadelerini kullandı.