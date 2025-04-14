Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Şubat ayına ait kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretim istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Verilere göre, şubat ayında bir önceki aya kıyasla tavuk eti üretimi yüzde 6,4 oranında gerileyerek 218 bin 260 ton olarak kaydedildi. Aynı dönemde tavuk yumurtası üretimi de yüzde 6,4 düşüşle 1 milyar 547 milyon 93 bine indi.

Geçen yılın aynı ayına göre karşılaştırıldığında ise tavuk yumurtası üretiminde yüzde 10,8’lik bir azalma yaşanırken, kesilen tavuk sayısında yüzde 5,8, tavuk eti üretiminde ise yüzde 8,2 oranında artış gözlendi. 2025 yılının ilk iki aylık dönemine bakıldığında ise, geçen yılın aynı dönemine göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 10,4 azaldı, buna karşılık kesilen tavuk sayısı yüzde 8,8, tavuk eti üretimi ise yüzde 11,5 oranında arttı.

Süt verileri de benzer bir düşüş eğilimi gösterdi. Şubat ayında ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı bir önceki aya göre yüzde 8,9 azalarak 857 bin 821 ton oldu. İçme sütü üretimi ise yüzde 11,9’luk düşüşle 132 bin 720 tona geriledi.

Bir önceki yılın aynı ayıyla kıyaslandığında, toplanan inek sütü miktarında yüzde 5,4’lük bir azalma yaşandı. Ocak-şubat döneminde ise bu düşüş yüzde 1,5 olarak gerçekleşti.

Süt ve süt ürünlerinde yıllık bazda üretim miktarlarında farklılıklar dikkat çekti. Şubat 2025’te, geçen yılın aynı ayına göre inek peyniri üretiminde anlamlı bir değişiklik yaşanmazken; ayran ve kefir üretimi yüzde 6,9, yoğurt üretimi yüzde 4,6 oranında arttı. İçme sütü üretimi yüzde 0,6, tereyağı ve sadeyağ üretimi ise yüzde 1,5 oranında azaldı.

Ocak-şubat döneminde ise yıllık bazda; inek peyniri üretimi yüzde 0,6 gerilerken, ayran ve kefir üretimi yüzde 5,9, yoğurt üretimi yüzde 3,6 arttı. İçme sütü üretiminde yüzde 1,4’lük bir düşüş, tereyağı ve sadeyağ üretiminde ise yüzde 0,4’lük artış kaydedildi.