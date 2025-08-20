Geçen hafta tatilde olduğum için yazım yayımlanamadı, bundan dolayı okuyanlarımdan özür diliyor, sekiz günlük tatil izlenimlerimi sizlerle paylaşarak, rutin yazılarıma kaldığım yerden devam etmek istiyorum.

Didim, Altınkum Yazarlar Festivali’ni düzenleyen Yazar, Hayri Kandemir’e teşekkürle başlamak istiyorum yazıma. Bu yıl, 21.sini düzenlediği festivalde Türkiye’nin her yerinden gelen çok kıymetli kalemler vardı. O kadar çok yazarı bir araya getirerek organizesini yapmak, otel ayarlamak ve herkesi memnun ederek göndermek kolay iş değildi elbette. Ben şahsım adına memnun geldim. Hayri Kandemir dostuma ve emeği geçen herkese emeklerinden ötürü sonsuz teşekkür ediyor, daha nice yıllarca edebiyat adına bu etkinlikleri sürdürmesini diliyorum.

8 Ağustos ve 9 Ağustos günlerinde: İsviçre’den, Almanya’dan, Bodrum’dan, Akbük’ten, Akyaka’dan, Kuşadası’ndan, Didim’den ziyaretime gelerek, beni yalnız bırakmayan birbirinden kıymetli okuyucularıma, arkadaşlarıma, akrabalarıma, köylülerime ve dostlarıma sonsuz teşekkür ediyorum.

Etkinlik programı dışında ilk konakladığım yer Madan Pansiyon’du. Uzun yıllardır müdavimi olduğum Madan Pansiyon’a uğramadan hiçbir yere gitmez ayağım. O nedenle, imza günümden önce gidip iki gün konaklayıp, eş-dostla muhabbetten sonra etkinlik dahilindeki ilk konaklama yerim, Tuntaş Beach Hotel’e geçtim. Denize sıfır, temiz odaları ve hem kat hem resepsiyon görevlileri hem de ön büro müdürü Gizem Hanım’ın, güler yüzlü personellerin yakın ilgisiyle üç gün bizi ağırladılar. Buradan hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yazar, sanatçı İlyas Abi (İlyas Salman) ve eşi ile kahvaltı sohbetlerimiz ve muhabbetlerimiz iki gün süresince ayrı bir tat verdi konaklamamıza.

İkinci konaklama yerimiz: Garden Of Sun Hotel’di. Burada, çok farklı bir ilgi gördüğümün altını özellikle çizmek isterim. Otele girdiğim andan itibaren, resepsiyondaki karşılamadan odamıza konulan ikramlıklara ve her gün verilen oda hizmetlerine kadar her şey harikaydı.

Tüm personelin her gördüğünde yüzlerinde açan gülüşler, verdikleri hizmetle ilgili eksiklerinin olup olmadığını sormaları, Garden Of Sun’ın ön büro müdürü sevgili Sezgin Bey’in, Miraç Bey’in, Gamze Hanım’ın ve Mert Bey’in özel ilgisi, her fırsatta odasında çay, kahve ikramı ve sohbet onurlandırıcıydı.

Garden Of Sun Hotel’in; yazarlar için anı defteri oluşturması, yazarların fotoğraflarını çekerek ve anı albümüne koyarak ölümsüzleştirmeleri beni mutlu eden ince düşünülmüş bir ayrıcalıktı.

Bu kadar sıcak ilgi ve işine sadık, müşterilere, müşteri gözüyle değil de arkadaş, dost ya da yıllardır tanış gibi ilgilenmeleri sadece bana değildi elbette.

Kahvaltı, yemek, dondurma saati ve gece çorba saati ile bir annenin evladı üzerine titremesi gibi tüm konuklarının üzerine titriyorlardı.

Kahvaltı ve yemek çeşitleri, sınırsız alkollü, alkolsüz içecekler, Türk kahvesi vb. ile sınırsız hizmet taktire değerdi. Emeği geçen katkı sunan tüm emekçi arkadaşlara ve elbette işverenlerine teşekkür ediyorum.

Devamı haftaya…