Olay, saat 05.00 sıralarında Vatan Mahallesi 9057 Sokak'taki müstakil bir evde meydana geldi. Bir çocukları olduğu öğrenilen Zehra Barbak ile eşi Kayhan Barbak arasında iddiaya göre; 'kıskançlık' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kayhan Barbak, eşini bıçakla yaralayıp, olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde kalan Barbak, yardım istemek için dışarı çıkıp, eşi tarafından bıçaklandığını söyledi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Barbak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri ise şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, Kayhan Barbak'ı evdeki kan izlerini takip ederek, suç aleti bıçak ile yakalayıp, gözaltına aldı. Kayhan Barbak'ın ilk ifadesinde; cinayeti, 'kıskançlık' yüzünden işlediğini söylediği belirtildi.

Kaynak: DHA Ajansı