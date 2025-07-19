Suriye'nin güneyindeki Süveyda kentinde haftalardır süren silahlı çatışmalar, drone kameralarıyla havadan görüntülendi.

Suriye'nin Süveyda kentinde devam eden silahlı çatışmalar, insansız hava araçlarıyla kaydedildi. Yerel kaynaklara göre, çatışmalar güvenlik güçleri ile bölgedeki silahlı gruplar arasında yoğunlaşıyor.

Havadan çekilen görüntülerde, kent merkezindeki yıkım, dumanlar ve ağır silah seslerinin yankılandığı caddeler dikkat çekiyor. Görüntüler, özellikle kentin güney mahallelerinde kontrolün tamamen kaybedildiğini gösteriyor.

Süveyda, Suriye’deki Dürzi nüfusun yoğun yaşadığı bir bölge olarak bilinirken, son haftalarda artan gerginlik, halk arasında da büyük tedirginliğe neden oldu. Aktivist gruplar, çatışmaların yerel halk ile rejim güçleri arasında uzun süredir devam eden sosyal ve ekonomik rahatsızlıkların sonucu olduğunu öne sürüyor.

Birleşmiş Milletler ise son açıklamasında, bölgede tırmanan şiddetin insani yardım çalışmalarını zorlaştırdığını belirtti. Çatışmalarda şimdiye kadar kaç kişinin hayatını kaybettiği net olarak bilinmezken, sivil kayıpların artmasından endişe ediliyor.

مسلحو العشائر السورية في قلب السويداء ومعارك طاحنة في المدينة pic.twitter.com/epXMkayQKa — خبرني - khaberni (@khaberni) July 19, 2025