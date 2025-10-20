Sultangazi'de düzenlenen Kastamonu 6. Siyez Festivali, Anadolu kültürünün renklerini İstanbul'a taşıdı. Festival alanını dolduran vatandaşlar, yöresel lezzetler ve geleneksel gösteriler eşliğinde eğlenceli bir gün geçirdi. Taşköprü Folklor Ekibi'nin sergilediği halk oyunları, renkli görüntülere sahne oldu. Festival alanında kurulan çardırlarda siyez bulguru ve diğer yöresel ürünler tanıtıldı. Etkinliğe katılan vatandaşlar da yöresel lezzetleri tatma fırsatı buldu.

Sultangazi Belediyesi ile Kastamonulular Dayanışma Derneği’nin ortak düzenlediği festivale Sultangazi İlçe Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu, Kastamonu ilçe belediye başkanları, AK Parti İlçe Başkanı İmdat Kamacı ve KAS-DER Genel Başkanı Rahmi Sezer başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı.

Protokol üyeleri açılış konuşmalarının ardından Kastamonu’nun yöresel ürünlerinin sergilendiği çadırı gezdi. Etkinlikte konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Kastamonu kahramanlar diyarı. Kurtuluş yolunun çizgisi oradan geçiyor. Kastamonluların Sultangazi’de çok güçlü bir şekilde bulunduklarını bildiğimiz için çok güzel bir kültür merkezini Şehit Şerife Bacı Kültür Merkezi’ni Sultangazi’ye kazandırmış olduk. Şimdi orada çok güzel hizmetler yapılıyor. Şehit Şerife Bacı Kültür Merkezi gençlere, çocuklara 7’den 77’ye herkese hizmet eden, mimarisiyle de Anadolu Selçuklu mimarisini anımsatan bir yaşam merkezidir. Bize Anadoluyu, kültürümüzü ve Osmanlı’yı hatırlatır. Aynı zamanda köklerimizi, örf ve adetlerimize atıfta bulunur. Kasım sonuna kadar Anadolu Kültür Festivali Sultangazi’de devam edecek. Haftaya Adıyamanlılar var. İnşallah Adıyamanlılar da kendilerine dair geleneklerini, göreneklerini, örf ve adetlerini, yeme içmeye dair kültürlerini burada sergilemiş olacaklar” dedi.