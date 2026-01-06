Yangın, saat 01.30 sıralarında Habibler Mahallesi 2723 Sokak'ta bulunan iş yerlerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, yan yana olan tek katlı halı yıkama ve marangoz atölyesi olarak kullanılan iki iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede iş yerlerini de sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bulundu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerlerinde hasar oluştu. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)
Sultangazi’de İş Yerlerinde Yangın
İstanbul’un Sultangazi ilçesinde bitişik iki iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: DHA
