İlk olarak 2021'deki ‘Inspiration4’ göreviyle tanıtılan pencere, ‘Fram2’ misyonu kapsamında ‘Crew Dragon’ kapsülüyle yeniden uzaya taşındı. Bu görev, dört özel astronotu kutup yörüngesine çıkararak tarihi bir yolculuğa ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık 2 bin inç kare büyüklüğündeki ‘Cupola’, uzaya gönderilmiş en büyük tek parça pencere olma özelliğini taşıyor.

SpaceX, ‘Fram2’ göreviyle Dünya'nın kutup yörüngesine ilk insanlı uzay uçuşunu tamamladı. Kripto para milyarderi Chun Wang'ın da içinde bulunduğu ekibin, uzayda 22 deney gerçekleştireceği açıklandı. Astronotların 3 ila 5 gün arasında sürmesi beklenen görev kapsamında 422 kilometre yüksekliğe ulaşacağı ve Kuzey Kutbu'ndan Güney Kutbu'na defalarca hareket edeceği bildirildi. 60 ila 90 derece arasında bir eğime sahip yörüngede ilerleyecek ekibin, insanların daha önce Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) tam olarak gözlemleyemediği Kuzey ve Güney Kutup bölgelerini inceleme fırsatı bulacağı kaydedildi.

Kesin bitiş tarihi henüz belli olmayan görevin, Güney California kıyılarında Pasifik Okyanusu'na yapılacak inişle son bulacağı aktarıldı.