Ankara'da müzik, bu kez sokaktaki canlar için çalacak. Sahipsiz hayvanların bakım ve tedavi giderlerine destek sağlamak amacıyla düzenlenen “Hayvanlar Yararına Dayanışma Konseri”, 31 Mayıs Cumartesi akşamı Botanik Park Sera Alanı’nda gerçekleştirilecek. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin sahne alacağı konserde, genç piyanist İlber Enis Orcan da dinleyicilerle buluşacak.

Konserde, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı öğrencileri sahne alacak. Piyanoda ise genç müzisyen İlber Enis Orcan performans sergileyecek. Etkinliğin tüm geliri sahipsiz hayvanların barınma, bakım ve tedavi ihtiyaçları için kullanılacak.

Etkinlik, Ayrancı merkezli Patikara Hayvan Koruma Derneği tarafından duyuruldu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin sahne alacağı gecede, genç piyanist İlber Enis Orcan da performans sergileyecek.