Yönetmen koltuğunda Ryan Coogler 'ın oturduğu korku- macera türündeki filmin senaryosu ise yine Ryan Coogler imzası taşıyor.

Filmin başrol oyuncu kadrosunda, Hailee Steinfeld, Michael B. Jordan, Li Jun Li, Omar Benson Miller, Wunmi Mosaku ve Jayme Lawson gibi ünlü isimler yer alıyor.

Film, gerilim ve dram öğelerini bir araya getirerek sinemaseverlere unutulmaz bir deneyim sunmayı vaat ediyor.

Günahkarlar filmi, hayatlarını düzene sokmak isteyen ikiz kardeşlerin hikayesini anlatıyor. Sorunlu geçmişlerini geride bırakmaya çalışan kardeşler, yeni bir başlangıç yapmak için memleketlerine dönerler. Ancak, döndüklerinde daha büyük bir kötülüğün onları beklediğini keşfederler.

Filmde, "Şeytanla dans etmeye devam edersen, bir gün peşinden evine gelir" sözleriyle özetlenen, gerilim dolu bir hikaye işleniyor. Sinners - Günahkarlar, unutulmaz bir dram ve gerilim deneyimi sunmak için 18 Nisan’da sinemalarda izleyicilerle buluşacak.