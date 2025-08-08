Sincan Belediyesi, 0-6 yaş grubundaki çocukların sağlıklı gelişimlerine katkı sunmak ve anneleriyle birlikte güvenli bir ortamda sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Anne Çocuk Oyun Evleri’ne bir yenisini daha ekledi. Yedinci oyun evi olan Andiçen Anne Çocuk Oyun Evi, düzenlenen törenle kapılarını açtı.

Çocukların eğlenerek öğrenmesini hedefleyen bu merkezlerde, oyun temelli bir eğitim modeli uygulanıyor. Minikler, müzikten spora, sanattan dil öğrenimine kadar pek çok alanda hem keyifli zaman geçiriyor hem de çok yönlü gelişim gösteriyor. Eğitici etkinliklerle bilişsel, duygusal ve sosyal becerileri desteklenen çocuklar, yaşıtlarıyla kurdukları iletişim sayesinde dil ve konuşma yetilerini de ilerletiyor.

Başkan Ercan: “Talep Yoğun, Yeni Merkezler Yolda”

Açılışta konuşan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Anne Çocuk Oyun Evleri’ne gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek şunları söyledi:

“Bugün yedinci Anne Çocuk Oyun Evimizi hizmete açıyoruz. Bu merkezler özellikle ev hanımlarımız için önemli bir sosyalleşme alanı. Anneler çocuklarıyla birlikte kaliteli zaman geçirirken, aynı zamanda yeni arkadaşlıklar da kuruyor. Merkezlerimizde sanat, kodlama, geri dönüşüm gibi çeşitli atölye çalışmaları yer alıyor. 2-3 yaşından itibaren çocuklar anneleriyle birlikte eğitici ve eğlenceli faaliyetlere katılıyor. Gelen yoğun talepler doğrultusunda bu sayıyı daha da artırmayı hedefliyoruz.”

Sincan genelinde hizmet veren Temelli, Yenikent, Evliya Çelebi, Yavuz Sultan Selim, Plevne ve Ertuğrul Gazi şubelerine Andiçen de eklenmiş oldu. Yeni merkez, haftanın 6 günü küçük misafirlerini ağırlayarak hem çocuklara hem annelere sosyal ve eğitici bir alan sunacak.