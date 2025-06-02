Siirt İl Emniyet Müdürlüğü toplu sünnet programında, bu yıl sünnet ettirilen 250 çocuk için şölen düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplu sünnet programında, bu yıl toplamda 250 çocuk sünnet ettirildi. Sünnet ettirilen çocuklar için, İl emniyet Müdürlüğü bahçesinde sünnet şöleni yapıldı. Aileleriyle etkinliğe katılan çocuklar sahne gösterileri ve oyun alanında kurulan oyun alanıyla doyasıya eğlendi. Daha sonra çocuklar için polis arabalarıyla konvoy düzenledi, Kuran-ı Kerim tilaveti okundu. Etkinliğe, Vali Yardımcısı Birkan Tatlısöz, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk ve vatandaşlar katıldı.

‘TÜRKİYE YÜRÜYÜŞÜMÜZ, AİDİYET DUYGUSU GELİŞMİŞ, DEVLETİNE VE MİLLETİNE SAHİP ÇIKAN EVLATLARLA DEVAM EDECEK’

Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk “Gelenek ve geleceği buluşturmak için bir aradayız. Bugün burada bin yıllık bir töreyi bir medeniyetin, birliğini ve dirliğini yaşatmaya çalışıyoruz. Bu yönüyle sünnet bizim için bir temizlenme değil, sünnet töremizdir, terbiyemizdir, millet olma şuuru ve aidiyet sembolümüzdür. Bu tören Türkiye Yüzyılının inşasında küçük ama çok kıymetli tuğla. Çünkü Terörsüz Türkiye yürüyüşümüz, aidiyet duygusu gelişmiş, devletine ve milletine sahip çıkan evlatlarla devam edecek. Çünkü biz bu topraklarda, tek milletimiz, tek devletimiz var. Tek bayrağı gökyüzünde taşıyan ve tek vatanı yüreğinde koruyan bir milletiz” dedi.

Aileler de İl Emniyet Müdürlüğü’nün bu hizmetinden mutlu olduklarını, çocukların da böyle etkinliklerde gönüllerince eğlenip keyifli vakit geçirdiğini söyledi.