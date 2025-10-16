İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma kapsamında “suç örgütü kurmak, tefecilik ve kara para aklamak” suçlamalarıyla 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Gözaltı kararı verilen isimler arasında kamuoyunda daha önce de çeşitli soruşturmalarla gündeme gelen iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’ın yanı sıra Sinan Görkem Gökçe, Cihan Ekşioğlu, Altan Keksin, Melike Yüksel, Çağlar Şendil ve Şaban Kayıkçı yer alıyor.

Polis ekiplerinin şüphelilerin adreslerine yönelik operasyon başlattığı öğrenildi. Soruşturmanın detaylarına ilişkin açıklamanın ilerleyen saatlerde yapılması bekleniyor.