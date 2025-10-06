İSTANBUL’un Şişli ilçesinde avukat Serdar Öktem’e uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırı sonrası kaçan şüpheliler, Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Şüphelilerin saldırıda kullandıkları aracı ormanda terk ettikleri ve taksiyle kaçmaya çalıştıkları belirlendi.

Olay, Barbaros Bulvarı’nda saat 16.15 sıralarında meydana geldi. Avukat Serdar Öktem’e uzun namlulu silahlarla ateş açan saldırganlar, olay yerinden hızla uzaklaştı. Ağır yaralanan Öktem, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis ve jandarma ekiplerinin ortak yürüttüğü geniş çaplı çalışma sonucunda, şüphelilerin saldırıda kullandıkları araçla Arnavutköy’e kaçtıkları tespit edildi. Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin incelemeleri sonucu, şüphelilerin aracı İstiklal Mahallesi’ndeki ormanlık alanda terk ettikleri ve taksiyle kaçtıkları belirlendi.

Jandarma ekipleri, taksiyi takibe alarak Odayeri mevkiinde durdurdu. Araçtan inerek ormana kaçmaya çalışan şüpheliler kısa sürede yakalandı.

JANDARMA OPERASYONUYLA 6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Saldırıyı gerçekleştiren 5 kişi ile kaçmalarına yardım eden 1 kişi Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden 2’sinin 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi.

Yapılan sorgularda, saldırıda kullanılan 2 kalaşnikof tüfek, 2 tabanca, kar maskeleri ve eldivenlerin ormanda gizlendiği belirlendi. Bölgede yapılan aramalarda tüm silah ve ekipmanlar ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER EMNİYETE TESLİM EDİLDİ

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma genişletilerek sürdürülüyor.