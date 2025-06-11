DasDas'tan yapılan açıklamaya göre, oyun 8 sene boyunca 400'den fazla temsili kapalı gişe oynayarak başarıya imza attı. Vasıf Öngören'in aynı adlı eserlerinden uyarlanan oyun, 8 sene usta Şener Şen'in yanı sıra Gizem Ergün, Onay Kaya, Uğur Arda Başkan ve Kutay Sandıkçı'nın yer aldığı kadroyla sahnelendi.

Cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük işçi hareketi olan 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansımasını konu alan oyunun yönetmenliğini Şener Şen ve Doğu Yaşar Akal birlikte üstlendi.