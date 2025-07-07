Pençe-Kilit Harekâtı bölgesindeki 852 Rakımlı Tepe’de yürütülen arama-tarama faaliyetleri sırasında, terör örgütü mensuplarına ait bir mağarada metan gazından etkilenen dört asker daha şehit oldu. Böylece bölgede hayatını kaybeden şehitlerimizin sayısı 12’ye yükseldi.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesiyle birlikte bölgeye giderek incelemelerde bulundu ve şehitler için düzenlenen törenlere katıldı.

Millî Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı ve sabır, etkilenen personele ise acil şifalar dilendi.