İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dün saat 19.30'da gelen dolandırıcılık ihbarı sonrası çalışma yürüttü. İncelemede; M.Ş.G.'nin, M.Ç. adına düzenlenmiş sahte kimlik kullandığı, kimlik üzerinden M.Ç. adına banka hesabı açtığı ve yine M.Ç.'ye ait bir arsayı N.U.'ya 10 milyon lira karşılığında sattığı öğrenildi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, önce 10 milyon liralık paranın yaklaşık yarısını şüphelinin M.Ç. adına açtığı hesaba aktarılmadan müdahale ederek kurtardı. Daha sonra ekipler, M.Ş.G.'yi yakaladı. 'Nitelikli dolandırıcılık' ile 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.