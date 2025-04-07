Platform, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre her 7 saniyede bir dünyada bir kadın ya da bebeğin önlenebilir nedenlerle hayatını kaybettiğini ve bu ölümlerin önemli bir kısmında hava kirliliğinin "sessiz katil" olarak rol oynadığını vurguladı.

Platformun paylaşımında, sadece 2021 yılında Türkiye'de 538 yenidoğanın, dünya genelinde ise 227.616 bebeğin hava kirliliğine bağlı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi. Bilimsel araştırmaların hamilelikte kirli havaya maruz kalmanın erken doğum, düşük doğum ağırlığı, solunum yolu enfeksiyonları ve yaşamın ilk ayında ölüme kadar uzanan sağlık sorunlarına neden olduğunu açıkça ortaya koyduğu ifade edildi.

Yapılan açıklamada ayrıca bilimsel kaynak ve verilerin kirli havaya maruz kalmanın bir sonucu olarak anne -bebek sağlığı noktasında ; erken doğum,düşük doğum ağırlığı ve solunum yolu enfeksiyonları

ve yaşamın ilk ayında ölüme kadar uzanan sağlık sorunlarına neden olduğu ifade edildi.

DSÖ’ye göre, her yıl yaklaşık 300.000 kadın hamilelik veya doğum nedeniyle hayatını kaybettiği yönünde çarpıcı açıklamalara da yer verilen bilgilendirmede, bebeklerin hayata sağlıklı bir başlangıç yapabilmesinin anne karnından itibaren doğrudan temiz havaya erişimiyle ilişkisi olduğu ifade edildi.

Sağlıklı nesiller için temiz havanın, temiz hava için ise kömür, petrol ve doğalgazdan kademeli olarak vazgeçilerek temiz enerjiye geçişin bir tercih değil, zorunluluk olduğu kaydedildi.