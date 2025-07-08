Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yaz aylarında artan sıcaklıklar özellikle yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik hastalığı olanlar için ciddi sağlık tehditleri oluşturuyor. Açıklamada; sıcak çarpmasının yüksek ateş, sersemlik, baş ağrısı, mide bulantısı ve bilinç kaybı gibi belirtilerle kendini gösterebileceği uyarısında bulunuldu. Bu durumda kişinin hemen serin bir alana alınması ve sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği vurgulandı.

Su Tüketimini Artırın, Kafeini Sınırlayın

Yetersiz sıvı alımının dehidrasyona, halsizliğe ve bayılmalara yol açabileceği belirtilirken aşırı sıcak havalarda günde en az 2,5-3 litre su tüketilmesi gerektiği vurgulandı. Çay, kahve ve gazlı içeceklerden uzak durulması, bunların yerine ayran ve maden suyu gibi mineral desteği sağlayan içeceklerin tercih edilmesi gerektiği ifade edildi.

Güneşten Korunmak Hayati Önem Taşıyor

Bakanlık, 11.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş ışınlarının en yoğun ve zararlı olduğu saatlerde dışarı çıkılmaması gerektiğinin altını çizdi. Dışarı çıkılması gerekiyorsa, geniş kenarlı şapka, UV korumalı güneş gözlüğü ve güneş kremi kullanımının şart olduğu belirtildi. Ayrıca, açık renkli, pamuklu ve bol giysiler önerildi.

Beslenme Şekli Değiştirilmeli

Yaz sıcaklarında sindirimin yavaşladığına dikkat çekilerek, ağır, yağlı ve kızartılmış yiyeceklerden uzak durulması gerektiği vurgulandı. Bunun yerine taze sebze, meyve, salata ve su oranı yüksek besinler önerildi. Öğünlerin küçük porsiyonlarla, sık aralıklarla tüketilmesi gerektiğinin de altı çizildi.

Ortam Sıcaklığı ve Egzersiz Saatleri Önemli

Ev ve iş yerlerinin sabah ve akşam saatlerinde havalandırılması, oda sıcaklığının 24-27 derece arasında tutulması önerildi. Ayrıca, yoğun egzersizlerin sabah erken saatlerde veya akşam serinliğinde yapılması, egzersiz öncesi ve sonrasında bol sıvı tüketilmesin önemine dikkat çekildi.