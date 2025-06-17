Bakanlıktan Yapılan Açıklama:

“Bir kamu hastanemizde bazı hastalardan haksız kazanç elde edildiği iddiasıyla başlatılan idari ve adli soruşturmada önemli bir aşamaya gelinmiştir.

Uzun süredir devam eden teknik takip ve araştırmalar sonucunda bu sabah 6 kişi gözaltına alınmıştır.

Sağlık hizmetlerinde şeffaflık ve güveni esas alan yaklaşımımızla vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması ve fedakâr sağlık çalışanlarımızın zan altında bulunmaması için yasa dışı faaliyetlerle mücadelemizi tavizsiz şekilde sürdürmeye devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Soruşturmanın Detayları ve Bakanlığın Mesajı

Sağlık Bakanlığı’nın açıklaması, sağlık hizmetlerinde güven ve şeffaflığın öncelikli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Bakanlık, hem vatandaşların mağduriyet yaşamaması hem de sağlık çalışanlarının haksız yere zan altında kalmaması için yasa dışı faaliyetlere karşı kararlılıkla mücadele ettiklerini vurguladı.

Uzun süredir devam eden teknik takip ve araştırmalar sonucunda yapılan operasyonla 6 kişinin gözaltına alınması, soruşturmanın önemli bir aşamaya geldiğinin işareti olarak değerlendiriliyor.

Bir kamu hastanemizde bazı hastalardan haksız kazanç elde edildiği iddiasıyla başlatılan idari ve adli soruşturmada önemli bir aşamaya gelinmiştir.



Uzun süredir devam eden teknik takip ve araştırmalar sonucunda bu sabah 6 kişi gözaltına alınmıştır.



Sağlık hizmetlerinde… — T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) June 17, 2025