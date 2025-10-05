İngiliz pop müziğinin ünlü ismi Robbie Williams’ın 7 Ekim’de Ataköy Marina’da sahne alması planlanan konseri iptal edildi. Kararın, sanatçının “Siyonist” olduğu yönündeki iddialar ve bu iddiaların sosyal medyada yol açtığı tartışmalar sonrası alındığı öğrenildi.

Organizasyon şirketi, iptale gerekçe olarak “güvenlik endişelerini” gösterdi. Ancak konserin iptal edilmesinin ardından sosyal medyada Robbie Williams’ın eşi Ayda Field’ın annesinin Yahudi olduğu iddiaları yeniden gündeme geldi. Bazı kullanıcılar sanatçıyı İsrail’e verdiği destek nedeniyle eleştirirken, bazıları da bu durumun ayrımcı bir boyut kazandığını savundu.

Williams’ın “XXV” adlı dünya turnesi kapsamında İstanbul’da gerçekleştirmesi planlanan konser, Türkiye ayağının en dikkat çeken etkinliklerinden biri olarak duyurulmuştu. Bilet alan izleyicilere ücret iadesi yapılacağı açıklandı.