Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Köprüçay bu yıl da rafting yapmak isteyenlerin tercihi oldu. Türkiye'nin ve dünyanın önemli rafting merkezlerinden Köprüçay, yerli ve yabancı misafirlerin rafting için tercih ettiği noktaların başına yer alıyor. Her yıl binlerce tatilcinin rafting heyecanı yaşamaya geldiği Köprüçay bu yıl da ilgi gördü.

Bölgede turizm işletmeciliği yapan Mehmet Ogüz, "Köprüçay ırmağındaki rafting merkezimize yerli ve yabancı misafirlerimiz geliyor. Ağırlıklı olarak Rus, Alman ve Arap misafirler ağırlıyoruz. Köprüçay'da 1997 yılından beri rafting turizmi yapılıyor. Bölgemizde şu anda rafting turizmi ile ilgili yaklaşık 100 şirket çalışıyor. Rafting yapmak için daha önceki yıllarda 10-15 bin misafir ağırlıyordu bölgemiz. Turizm bu yıl başlangıç olarak fazla iyi olmadı. Bu sebeple ortalama 5 ile 7 bin arasında günlük misafir ağırlıyoruz. Rafting turizmine daha çok Avrupalı turistler ilgi gösteriyor. Gelen misafirlerimize birçok farklı etkinlikler düzenliyoruz. Bunun dışında misafirlerimizi safari araçları ile ünlü Tazı Kanyonu'na götürüyoruz. Oraya düzenlediğimiz günübirlik turlar ile lavanta bahçeleri gezileri, fotoğraf çekimleri kanyon keşifleri yapıyoruz" dedi.