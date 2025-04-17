ABD ile Çin arasında derinleşen ticaret savaşı, küresel piyasalarda risk algısını artırmaya devam ediyor. Özellikle ABD’nin Çin’e yönelik korumacı politikaları, piyasalarda baskı yaratıyor. Bu durum, varlık fiyatları üzerinde de etkili oluyor.

Nvidia’nın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yaptığı bildirimde, H20 çiplerinin Çin ve bazı ülkelere ihracı için lisans zorunluluğu getirildiği duyuruldu. Bu adım, teknoloji hisselerinde sert düşüşlere yol açtı.

Trump Yönetiminden Yapay Zeka Şirketine Müdahale Sinyali

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çinli yapay zeka şirketi DeepSeek’in ABD teknolojisine erişimini engellemeye yönelik adımlar attığına dair haberler, teknoloji sektörü üzerinde baskı oluşturdu. Bu gelişmeyle Nvidia hisseleri yaklaşık %7, Tesla %5, Apple, Microsoft ve Meta %4, Amazon %3, Alphabet ise %2 değer kaybetti.

Ekonomi Verileri ve Enflasyon Endişeleri

ABD’de mart ayında perakende satışlar %1,4 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Sanayi üretimi ise %0,3 düşerken, kapasite kullanım oranı %77,8'e geriledi. Perakende satışlardaki artış, enflasyonun hızlanabileceği endişelerini artırdı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, tarifelerin ekonomik etkilerinin beklenenden büyük olabileceğini belirterek, "Daha yüksek enflasyon ve daha yavaş büyüme" uyarısında bulundu. Kısa vadeli enflasyon beklentilerinin yükseldiğine dikkat çeken Powell, bu artışın doğrudan tarifelerle bağlantılı olduğunu söyledi.

Altın Rekor Kırdı, Dolar Güçlendi

Yatırımcıların güvenli liman arayışı devam ederken, altının ons fiyatı %3,7 artışla 3.357 dolarla rekor kırdı. Dolar endeksi %0,2 yükselişle 99,6 seviyesine çıkarken, ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,31'de dengelendi. Brent petrol ise %1 artışla 66,1 dolardan işlem görüyor.

Avrupa’da Gözler ECB Kararında

Avrupa borsaları Fransa hariç pozitif seyrederken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı bekleniyor. Piyasalarda, Banka’nın 3 temel faiz oranını 25 baz puan düşürmesi öngörülüyor. ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları yatırımcılar tarafından yakından izlenecek.

Mart ayı verilerine göre Avro Bölgesi’nde yıllık enflasyon %2,3'ten %2,2’ye gerileyerek ECB’nin %2’lik hedef seviyesine yaklaştı. Bu durum, ek parasal gevşeme beklentilerini güçlendiriyor.

Asya Piyasalarında Umutlu Bekleyiş

Asya’da Çin hariç pozitif bir hava hakimdi. Japonya ve ABD arasındaki görüşmelerde “büyük ilerleme” sağlandığı açıklaması, risk iştahını destekledi. Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda, ABD tarifelerinin Japonya ekonomisini çeşitli kanallardan etkileyebileceğini söyledi. Japonya'nın mart ayı dış ticaret fazlası ise 544,1 milyar yen olarak açıklandı.

Türkiye Piyasalarında Gözler TCMB Kararında

Yurt içinde dün Borsa İstanbul’da satış baskısı hakimdi. BIST 100 endeksi %1,36 düşüşle 9.266,09 puandan kapandı. VİOP’ta BIST 30 vadeli kontratlar %1,1 değer kaybetti.

Bugün gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararına çevrildi. Ekonomistlerin beklentisi, politika faizinin %42,5 seviyesinde sabit kalacağı yönünde. Yıl sonu için medyan faiz tahmini ise %34,50 oldu.

Dolar/TL kuru ise güne 38,1540 seviyesinden başladı.

Bugünün Veri Takvimi

Piyasalarda bugün takip edilecek önemli veriler:

09.00: Almanya, mart ayı ÜFE

10.00: Türkiye, mart ayı Konut Fiyat Endeksi

10.00: Türkiye, şubat ayı özel sektör dış borç verisi

14.00: Türkiye, TCMB faiz kararı

14.30: Türkiye, Haftalık Para ve Banka İstatistikleri

15.15: Avro Bölgesi, ECB faiz kararı

15.30: ABD, mart ayı konut başlangıçları ve inşaat izinleri

15.30: ABD, haftalık işsizlik başvuruları

15.30: ABD, Philadelphia Fed İmalat Endeksi

15.45: ECB Başkanı Lagarde'ın basın toplantısı