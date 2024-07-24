Kaza, saat 16.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Sille Mahallesi Yeni Sille Caddesinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte Selçuklu Seyir Tepesi’nde piknik yapan Mustafa Başarı yönetimindeki 42 APR 60 plakalı otomobil, dönüş yolunda kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çarparak takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Başarı ve araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA Ajansı