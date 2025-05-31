Keçiören ilçesi Ayvalı pazar yerinde Abdullah Ü.’yü başından pompalı tüfekle vuran kişinin iş arkadaşı İ.K. olduğu tespit edildi. Abdullah Ü. ve iş arkadaşı İ.K. arasında husumet bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan İ.K., Cinayet Büro ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 3 saat içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Abdullah Ü.’nün ise yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

Öte yandan tüfekli saldırı anı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, İ.K.’nın pompalı tüfekle Abdullah Ü.’ye ateş açtığı ve sonrasında olay yerinden hızla uzaklaştığı anlar yer aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)