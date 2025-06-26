Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Muharrem Ayının gelişini sosyal medya hesabından kutladı.

"Muharrem ayı ülkemize ve İslam Alemine bereket getirsin"

Başkan Kasap'ın konuya ilişkin cümleleri şöyle: "Muharrem Ayı’nın, ülkemize ve İslam âlemine barış, kardeşlik ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Tüm duaların, niyetlerin ve oruçların kabul olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

Özer Kasap Kimdir?

Özer Kasap, 1973 yılında Ankara’nın Beypazarı ilçesinde doğmuş bir doktor ve siyasetçidir. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden aday olmuş ve %48,53 oy alarak Beypazarı Belediye Başkanı seçilmiştir.

İlkokul ve orta okulu Beypazarı’nda, lise eğitimini devlet parasız yatılı sınavı kazanarak Ankara Atatürk Lisesi’nde ve yatılı olarak Ankara Cumhuriyet Lisesi’nde tamamlamıştır. 1991’de Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne girmiş ve 1998’de mezun olmuştur. Sağlık alanında Bolu Dörtdivan Sağlık Ocağı, Beypazarı Devlet Hastanesi’nde başhekim yardımcılığı ve ilçe sağlık müdürlüğü gibi çeşitli görevlerde bulunmuştur. Yurt dışında Somali, Sudan ve Suudi Arabistan’da gönüllü sağlık hizmetlerinde yer almıştır; özellikle Hac-Umre dönemlerinde destek vermiştir.