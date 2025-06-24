Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, rüşvet verme, terör ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından 19 Mart'ta tutuklanması üzerine, İstanbul, Büyükçekmece Kent Meydanı'nda saat 20:30'da yarın toplanacak.
Ne olmuştu?
Ekrem İmamoğlu, 19 Mart 2025’te bazı suçlamalar nedeniyle gözaltına alındı ve 23 Mart 2025’te tutuklandı. Tutuklanma nedenleri özetle şöyleydi:
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Usulsüz ihale yapmak
Belediye projelerinde bazı ihalelerin kurallara aykırı şekilde verilmesi.
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Rüşvet iddiaları
Bazı kişilerin para karşılığında işe alındığı veya ayrıcalık tanındığı iddiaları.
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Terör örgütüyle bağlantı suçlaması
Belediyede çalışan bazı kişilerin PKK ile ilişkili olduğu, bu kişilerin işe alınmasında İmamoğlu’nun sorumluluğu olduğu öne sürüldü.
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Suç örgütü kurmak ve yönetmek
Bu iddia, belediye içinde usulsüz işlemleri yürüten bir yapı kurduğu yönündeydi.