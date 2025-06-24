Usulsüz ihale yapmak Belediye projelerinde bazı ihalelerin kurallara aykırı şekilde verilmesi.

Rüşvet iddiaları Bazı kişilerin para karşılığında işe alındığı veya ayrıcalık tanındığı iddiaları.

Terör örgütüyle bağlantı suçlaması

Belediyede çalışan bazı kişilerin PKK ile ilişkili olduğu, bu kişilerin işe alınmasında İmamoğlu’nun sorumluluğu olduğu öne sürüldü.