Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklanan ve kısa süre önce tahliye edilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı NOW TV programında hem tutukluluk sürecini hem de Silivri Cezaevi’ndeki koşulları anlattı.

“Çalık 90 Günde 15 Kilo Verdi, Daha Önce Kanser Atlattı”

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın, 90 gün içerisinde 15 kilo verdiği ve daha önce kanseri atlattığı belirtildi. Sağlık durumunun kötüleştiği gerekçesiyle Çalık’ın tahliyesi yönünde çağrılar yapılıyor. Ümit Özdağ da bu çağrılara destek vererek, Çalık’ın durumunun cezaevi şartlarında daha da ağırlaştığını vurguladı.

“Ağır Suçlulara Uygulanan Kurallar Muhalefet Siyasetçilerine Uygulanamaz”

Silivri Cezaevi’nde Mehmet Çalık’la kısa süreli karşılaştığını belirten Özdağ, cezaevindeki uygulamalara şu sözlerle tepki gösterdi: “Uzaktan karşılaştık ve selamlaştık. Zaten kısa bir süre sonra başkanı Silivri’den aldılar. Ağır suçlular için inşa edilmiş bir cezaevine muhalefet siyasetçilerini koymamalısınız. Bu kişilere ağır cezaevi kurallarını uygulamamalısınız. Her hücreden çıkarken üst araması yapılmaz, ayakkabılar çıkarılmaz. Odaya girerken tekrar aynı işlemler uygulanmaz.”

“İdrar Kokusu İçinde Uyudum, Odamı Kamuoyu Baskısıyla Değiştirdiler”

Özdağ, tutukluluk sürecinde yaşadığı koşulları da şu sözlerle aktardı: “Benim kaldığım hücrenin hemen yanında kanalizasyon vardı ve ağır bir idrar kokusu içinde uyumak zorunda kaldım. Maske takmak istedim ama ‘zehirlenirim’ diye düşündüm. Durumu kamuoyu ile paylaştım ve nihayetinde odam değiştirildi.”

Cezaevi yönetiminin iletişime açık olduğunu ancak sistemin dayatmaları nedeniyle kısıtlandıklarını da belirten Özdağ, “Cezaevi yönetimiyle düzgün bir iletişim kurabildim ama onlar da mevcut sistemin içinde mecbur kalıyorlar” dedi.

“Ben Tutuksuz Yargılansaydım Ne Olurdu?”

Zafer Partisi lideri, tutuklanmasının gereksiz olduğunu savunarak, “Şimdi soruyorum: Ben tutuksuz yargılansaydım ne olurdu?” diye sordu.

Özdağ, bazı terör bağlantılı hükümlülerin ziyaretçilerle görüşebildiğine dikkat çekerek, muhalefet liderlerinin tutuklu siyasetçilerle görüşememesini eleştirdi: “Narko-terör örgütleriyle bağlantılı kişiler ziyaretçilerle görüşebiliyorken, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel gibi muhalefet liderlerinin birbirleriyle ve tutuklu siyasetçilerle görüşmelerine neden izin verilmiyor?”