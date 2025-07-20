Bursa'nın Yıldırım ilçesinde otomobilin metro hattı duvarına çarptığı kazada, 1’i ağır, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Şirinevler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Şevki A.’nın kontrolünü yitirdiği 06 YY 320 plakalı otomobil, yol kenarındaki metro hattı duvarına çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Şevki A. ağır, yanındaki Hayrican P. ise hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Şevki A., itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Araç ise kullanılamaz hale geldi.