Ticaret Bakanlığı, otomobil sektöründeki manipülatif fiyat artışları ve piyasayı bozucu faaliyetlerle mücadele etmek adına titiz bir şekilde incelemeler yapıyor. Yeni düzenlemelerle birlikte, fiyat artışlarının ve haksız satış uygulamalarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Bakanlık, tespit edilen aksaklıklar karşısında idari para cezaları ve gerektiğinde yaptırımlar uygulayarak piyasayı düzenlemeye devam ediyor.

Ayrıca, kayıt dışı taşıt ticaretine karşı alınan önlemler kapsamında, yetki belgesi olmadan ikinci el taşıt ticareti yapan 220 kişiye yaklaşık 103 milyon lira idari para cezası uygulandı. Ticaret Bakanlığı, vatandaşların e-Devlet üzerinden ihbar modülünü kullanarak yetkisiz faaliyet gösteren kişileri rapor etmelerini sağlamaya devam ediyor.

Bakanlık, İkinci El Otomobil Satışını Kontrol Altında Tutuyor

Bakanlık, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde yetki belgesi gerekliliğini hatırlatarak, yalnızca bu belgelere sahip işletmelerin satış yapabileceğini vurguladı. Ayrıca, bir takvim yılı içerisinde üçten fazla taşıt satışını ticari faaliyet olarak kabul eden düzenlemeler doğrultusunda, tüketici haklarının korunmasına özen gösterildiği belirtildi.

Yasa Dışı Fiyat Artışlarına Karşı Etkili Yaptırımlar

Özellikle Kovid-19 salgını sırasında artan fiyat manipülasyonlarına karşı güçlü tedbirler alındığı ifade edilen açıklamada, 6 ay 6 bin kilometre kısıtlaması ve ilan fiyatı sınırlamaları ile aşırı fiyat artışlarının önlendiği kaydedildi. Bu tedbirlerin ardından, 131 yetkili bayi ve oto galericiye 52 milyon 462 bin lira, 476 kişi ve kuruluşa ise 95 milyon 668 bin lira idari para cezası kesildi. Bakanlık, ayrıca araç satışını engelleyen ve liste fiyatının üzerinde fiyat talep eden 31 bayinin yetki belgelerini iptal ettiğini duyurdu.

Güvenli Ödeme Sistemi ile Dolandırıcılığa Karşı Adımlar

Türkiye Noterler Birliği ile işbirliği içinde, Güvenli Ödeme Sistemi sayesinde ikinci el taşıt satışlarında dolandırıcılık, sahtecilik ve ödeme sorunlarının önüne geçiliyor. Bu sistemle, satış bedeli eşzamanlı ve güvenli bir şekilde ödeniyor. Ayrıca, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) ile kimlik doğrulama zorunluluğu getirilerek, yalnızca yetki belgesine sahip işletmelerin ve aracın sahibi ya da akrabalarının ilan vermesi sağlanıyor.

Piyasadaki Dengeyi Sağlamak İçin Sıkı Denetimler Sürecek

Ticaret Bakanlığı, motorlu taşıt ticaretine ilişkin yaptığı düzenlemeleri, kayıt dışılığın azaltılması, tüketicinin korunması, fiyat istikrarının sağlanması ve piyasa dengesinin korunması amacıyla büyük bir kararlılıkla uygulamaya devam edeceğini açıkladı. Bakanlık, her türlü manipülasyona karşı sıkı denetim ve yaptırımlarını sürdürecek.