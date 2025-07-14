Galatasaray, Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in transferi için İtalyan temsilcisi Napoli ile son görüşmesini bugün gerçekleştirecek. Sarı-kırmızılı yönetim, dev transferin sonuçlanması adına bu görüşmeye büyük önem veriyor.

Son Teklif Masada

İtalyan basınından sızan bilgilere göre Galatasaray, toplam 75 milyon Euro'luk teklifini bugün Napoli yönetiminin değerlendirmesine sunacak. Bu teklifin 40 milyon Euro'su peşin, kalan 35 milyon Euro ise iki taksit halinde ödenecek.

Teminat Mektubu Krizi Çözülüyor

Transfer sürecini zorlaştıran en büyük engel olan teminat mektubu talebi konusunda sarı-kırmızılı ekip çözüm üretti. Yönetim, bankalarla yürütülen yoğun görüşmelerin ardından gerekli belgeleri hazırlayarak Napoli'ye sunmaya hazırlanıyor.

Stratejik Plan Hazır

Galatasaray, olası senaryolara karşı üç farklı ödeme planı içeren alternatif tekliflerle masaya oturacak. Oyuncu satmak zorunda olan Napoli'nin bu kez teklife olumlu yanıt vermesi bekleniyor.